На Закарпатті пенсіонеру повідомили про підозру у переправленні нелегалів

Пенсіонер із Малого Березного переховував у себе в літній кухні 7 нелегалів із країн Азії. Слідчий Великоберезнянської поліції оголосив чоловіку підозру в скоєнні кримінального правопорушення, за даним фактом триває розслідування

Великоберезнянські правоохоронці одержали інформацію про те, що в селищі Малий Березний можуть переховуватися нелегальні мігранти. Працівники поліції спільно з прикордонниками навідалися за потрібною адресою і виявили в літній кухні 65-річного місцевого жителя сімох жителів Шрі-Ланки і Бангладеш. Як зясувалося, вони перебували там дві доби.

Сам господар каже, що сховати в себе нелегалів йому запропонували за винагороду незнайомці.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Пенсіонеру слідчий поліції вже повідомив про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення – сприянні переправникам нелегалів.

Самих же організаторів розшукують правоохоронці.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області