На Прикарпатті у підозрюваного в крадіжці вилучили гранати та набої

Працівники Управління карного розшуку спільного з оперативними працівниками Тисменицького відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного у вчиненні крадіжки з проникненням в житловий будинок, виявлено та вилучено боєприпаси, а саме: два бойові гранати, 76 набої до вогнепальної зброї.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказані боєприпаси із зони АТО привіз 24-річний житель району, який наразі перебуває а зоні АТО.

Дані предмети вилучено та направлено на проведення ряду експертиз.

Відомості за цим фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою) Кримінального кодексу України.

Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області