На Прикарпатті у підозрюваного в крадіжці вилучили гранати та набої
На Прикарпатті у підозрюваного в крадіжці вилучили гранати та набої
Працівники Управління карного розшуку спільного з оперативними працівниками Тисменицького відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного у вчиненні крадіжки з проникненням в житловий будинок, виявлено та вилучено боєприпаси, а саме: два бойові гранати, 76 набої до вогнепальної зброї.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказані боєприпаси із зони АТО привіз 24-річний житель району, який наразі перебуває а зоні АТО.
Дані предмети вилучено та направлено на проведення ряду експертиз.
Відомості за цим фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою) Кримінального кодексу України.
Проводиться слідство.
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області