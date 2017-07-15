Мешканка Буковини нахабно обікрала довірливу приятельку

Упродовж двох днів, перебуваючи в гостях у подруги, жінка поцупила дві золоті каблучки. Отримавши бажане, горе-приятелька одразу вирушила до Чернівців, щоб здати їх до ломбарду.

До Кельменецького відділу поліції звернулась 37-річна місцева жителька. Вона повідомила, про те, що із її будинку викрали дві каблучки. Сума викраденого становила 4750 гривень.

Група реагування патрульної поліція вжила необхідних розшукових заходів та встановила винну особу. Зловмисницею виявилась 35-річна приятелька потерпілої, котра проживає по сусідству.

У зв’язку із сімейними обставинами, жінка попрохала переночувати у подруги. Але до себе додому крадійка повернулась вже з готівкою, яку вона отримала здавши прикраси до ломбарду.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

На разі триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області