На Черкащині п’яний селянин вкрав авто та навіть спробував його продати

До Шполянського відділення поліції звернувся 67-річний житель одного із сіл району з повідомленням, що його автомобіль викрали. Потерпілий зазначив, що на декілька хвилин залишив автівку без нагляду та зайшов до магазину, повернувшись, виявив, що транспортного засобу вже немає.

Працівники опитали свідків події. Як з’ясувалося, люди бачили, як у вказаний автомобіль сідав чоловік. Через декілька годин після події, що трапилася, до правоохоронців зателефонував мешканець сусіднього села та повідомив, що якийсь невідомий намагався йому продати автомобіль за дуже низькою ціною. Опис так званого продавця, співпадав з прикметами, що надали опитані.

Працівники поліції відшукали крадія. Ним виявився 33-річний односелець потерпілого. Його в нетверезому стані за кермом автомобіля зупинили працівники сектору реагування патрульної поліції.

Як зізнався зловмисник, пішов на такий вчинок під впливом випитого алкоголю.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області