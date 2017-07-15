На Кіровоградщині нічна пиятика закінчилась кривавим вбивством

У Знам’янському районі сварка між двома односельцями закінчилася смертю старшого з них від отримання ножових поранень.

«Пригода сталася на березі водойми у населеному пункті. Близько 03:00 ранку чоловіки, які з вечора минулої доби разом відпочивали, почали сваритися. Під час конфлікту молодший односелець схопив ножа та завдав ним 41-річному опоненту кілька ударів в область спини та тулуба. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. 34-річного раніше судимого місцевого жителя поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України» - розповів т.в.о. начальника Знам’янського відділу поліції Сергій Стешенко.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У даний час вирішується питання про обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області