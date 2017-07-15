На Чернігівщині телефонний шахрай ошукав людину на майже 50 000 гривень

На Чернігівщині телефонний шахрай ошукав людину на майже 50 000 гривень

12:00 15.07.2017
На Чернігівщині телефонний шахрай ошукав людину на майже 50 000 гривень

До Ніжинського відділу поліції звернувся 37-річний громадянин, який через власну необачність втратив 49 тисяч гривень. Йому подзвонили невідомі та представилися співробітниками банку. За класичною схемою шахраї по ту сторону телефонного дроту запевняли чоловіка, що у нього якість проблеми з рахунком.

Для налагодження нормальної роботи банківського рахунку, чоловіку начебто потрібно було лише повідомити реквізити картки телефоном. Клієнт одного з державних банків слухняно виконав прохання співрозмовника, а потім виявив, що з рахунку зникла велика сума грошей.

Того ж дня у схожу халепу втрапила 44-річна менянка, яка знайшла в Інтернеті вигідну ціну на дизельне пальне. Жінка зв’язалася з продавцем для уточнення усіх нюансів. Домовившись про покупку, вона перерахувала на рахунок невідомого чоловіка 4,5 тисячі гривень.

На цьому спілкування з псевдопродавцем закінчилося, адже шахраї насправді ніколи нічого не продають.

Єдиний їх товар – життєвий урок, який часом коштує дуже дорого.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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