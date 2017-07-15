У Львові під час ДТП зіткнулись машина швидкої та легковик, є поранені

У Львові під час ДТП зіткнулись машина швидкої та легковик, є поранені

09:00 15.07.2017
У Львові під час ДТП зіткнулись машина швидкої та легковик, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась по вулиці Городоцькій, 319 у Львові.

Як встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі ГАЗ (карета швидкої медичної допомоги) під керуванням 61-річного львів’янина та ВАЗ-2108, за кермом якого перебував 72-річний мешканець Львова.

Внаслідок зіткнення 68-річна львів’янка, пасажирка «Лади» з діагнозом «закритий перелом правого плеча» була доставлена у травматологічне відділення лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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