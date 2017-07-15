На Львівщині перекинувся легковик, водій у реанімації

У Перемишлянське відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП, яка сталась близько 04:00 поблизу села Подусільна на автодорозі Бережани-Нараїв-Брюховичі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Golf», 33-річний житель Золочівського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

В результаті ДТП 44-річний пасажир іномарки отримав травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні з діагнозом: перелом основи черепа та субарахноїдальна кровотеча.

За фактом відкрите кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області