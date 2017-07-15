На Львівщині перекинувся легковик, водій у реанімації
На Львівщині перекинувся легковик, водій у реанімації
У Перемишлянське відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП, яка сталась близько 04:00 поблизу села Подусільна на автодорозі Бережани-Нараїв-Брюховичі.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Golf», 33-річний житель Золочівського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
В результаті ДТП 44-річний пасажир іномарки отримав травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні з діагнозом: перелом основи черепа та субарахноїдальна кровотеча.
За фактом відкрите кримінальне провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області