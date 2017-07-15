У Тернополі втратила свої заощадження ще одна жертва телефонного шахрая

До Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру Жінка повідомила, що стала черговою жертвою аферистів.

Як встановили працівники поліції на мобільний краянки зателефонував невідомий. Чоловік представився працівником фінансової установи. Аферист розповів, що невідомі намагаються здійснити розрахунок банківською карткою жінки, тому кошти з поточного рахунку необхідно перерахувати на кредитний.

Жінка повірила пройдисвітові і виконала усі його вказівки: пішла до відділення банку та перерахувала 7 000 гривень на різноманітні мобільні телефони. Що її ошукали, бідолашна зрозуміла лише згодом.

За фактом шахрайства – частина перша статті 190КК України розпочато кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області