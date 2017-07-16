На Прикарпатті літню жінку обікрали просто у палаті лікарні

На Прикарпатті літню жінку обікрали просто у палаті лікарні

14:00 16.07.2017
На Прикарпатті літню жінку обікрали просто у палаті лікарні

Нещодавно за допомогою до правоохоронців звернулась 67-річна жителька Калуського району, яка перебувала у місцевій лікарні. Жінка повідомила, про те, що за час відсутності її в палаті невідома особа викрала грошові кошти в сумі 4800 гривень.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 42-річний уродженець Вінничини.

Чоловік неодноразово в минулому притягувався до кримінальної відповідальності та мав судимості за скоєння різного роду злочинів.

Наразі зловмисник перебуває в СІЗО м. Івано-Франківська за скоєння крадіжки на території Тисменицького району.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.