На Прикарпатті літню жінку обікрали просто у палаті лікарні
На Прикарпатті літню жінку обікрали просто у палаті лікарні
Нещодавно за допомогою до правоохоронців звернулась 67-річна жителька Калуського району, яка перебувала у місцевій лікарні. Жінка повідомила, про те, що за час відсутності її в палаті невідома особа викрала грошові кошти в сумі 4800 гривень.
В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 42-річний уродженець Вінничини.
Чоловік неодноразово в минулому притягувався до кримінальної відповідальності та мав судимості за скоєння різного роду злочинів.
Наразі зловмисник перебуває в СІЗО м. Івано-Франківська за скоєння крадіжки на території Тисменицького району.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області