На Прикарпатті літню жінку обікрали просто у палаті лікарні

Нещодавно за допомогою до правоохоронців звернулась 67-річна жителька Калуського району, яка перебувала у місцевій лікарні. Жінка повідомила, про те, що за час відсутності її в палаті невідома особа викрала грошові кошти в сумі 4800 гривень.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 42-річний уродженець Вінничини.

Чоловік неодноразово в минулому притягувався до кримінальної відповідальності та мав судимості за скоєння різного роду злочинів.

Наразі зловмисник перебуває в СІЗО м. Івано-Франківська за скоєння крадіжки на території Тисменицького району.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області