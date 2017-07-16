На Житомирщині зниклий школярик ховався у сіннику сусіда

До відділу поліції звернулись жителі с. Кропивні із повідомленням про зникнення 7-річного сина. Хлопчик після конфлікту у родині вибіг з подвір’я ще напередодні уранці і майже добу не з’являвся вдома. Правоохоронці, обстежуючи територію села, за кілька годин знайшли заплакану дитину у сусідському господарському приміщенні.

Як розповів поліцейський групи реагування патрульної поліції Новоград-Волинського відділу поліції Вадим Поліщук, хлопчик був наляканий і засмучений. Пізніше він розповів поліцейським, що спочатку ховався у погребі, а коли уночі розпочалася гроза й почало гриміти довкола, злякався і перебрався до сінника, де й просидів до часу, допоки його знайшли правоохоронці.

За словами батьків, раніше син не втікав з дому, а того ранку у них виник конфлікт з матір’ю через необхідність допомогти їй по господарству. Хлопець образився й побіг з двору.

Не дочекавшись його до вечора, батьки спочатку самостійно обійшли село та береги місцевої річки, розпитуючи сусідів, чи не бачили малого, а коли їх зусилля виявились марними, звернулись за допомогою до поліції.

- Родина відносно нещодавно, у березні 2017, переїхала до цього села, до того вони жили на Хмельниччині. Підстав говорити про якісь проблеми у сімї у нас немає, утім розмову з батьками відносно нагляду та виховання сина ми провели. Сподіваємось, що подібних неприємностей у них більш не виникатиме, - прокоментував т.в.о. начальника Новоград-Волинського відділу поліції Андрій Жуковський.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області