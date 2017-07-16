Серійного крадія камер відеоспостереження затримала поліція Київщини

Останнім часом на вулицях м. Ірпінь та смт. Ворзель почастішали крадіжки камер відеоспостереження.

Завдяки злагодженим та оперативним діям співробітників груп реагування патрульної поліції зловмисника затримано «на гарячому».

Під час відпрацювання вулиць нічного селища патрульні помітили підозрілого чоловіка. При поверхневому огляді у нього вилучили речовий доказ – відеокамеру.

Встановлено, що 30-річний наркозалежний житель Ірпеня орендував кімнату у пансіонаті в смт. Ворзель, а вночі виходив на стежку криміналу - скоював крадіжки з магазинів і зривав зовнішні камери відеоспостереження. Коштовну техніку продавав, а гроші витрачав на наркотики.

Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших злочинів.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області