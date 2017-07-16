У Царичанці поліцейські вилучили у чоловіка відро марихуани

Пластикове відро з подрібненою коноплею в кімнаті, ще одне в підсобному приміщенні та майже в кожній кімнаті згортки з подрібненою рослиною зі специфічним запахом «марихуани». Чоловік каже, все це задля власного вживання.

Близько 20 кілограмів наркотичної речовини вилучили співробітники Царичанського відділення поліції під час санкціонованого обшуку в рамках кримінального провадження, порушеного за ознаками ст. 309 Кримінального кодексу України.

Як пояснив правоохоронцям господар будинку, все виявлене є наркотичною речовиною «конопля», яку він за допомогою сита подрібнював. Далі через саморобний пристрій, зроблений з двох пластикових пляшок, який також знайшли в сараї, вже і вживав наркотики.

Виявлена у ході обшуку речовина рослинного походження направлена для проведення дослідження та експертизи. Слідчим відділом Царичанської поліції вирішується питання про вручення зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області