У Харкові чоловіка засуджено за звичку п’яним їздити на чужих авто

Московський районний суд м. Харкова підтримав позицію прокуратури та визнав винним 27-річного чоловіка у незаконному заволодінні транспортними засобами (ч. 2 ст. 289 КК України).

За інформацією керівника Харківської місцевої прокуратури №4 Володимира Купріянова, суд призначив харків'янину покарання у вигляді 5 років і 3 місяців позбавлення волі.

Прокуратура довела у суді, що у березні та листопаді 2016 року чоловік незаконно заволодів двома автомобілями громадян.

Викрили зловмисника восени. Підібравши ключі, чоловік відкрив автомобіль "AUDI 80", який стояв у дворі одного із будинків на вул. Валентинівській, та завів його.

Власник машини з вікна квартири побачив, що його авто угоняють і вибіг на вулицю. Тим часом зловмисник вже виїжджав з двору. Господар кинувся наздоганяти автомобіль. Він пробіг за ним кілька кварталів. Зупинилося авто після того, як злодій, не впоравшись з керуванням, врізався у лавочку.

Господар машини витягнув злодія з салону та утримував його до приїзду правоохоронців.

У ході розслідування з'ясувалося, що навесні зловмисник скоїв аналогічний злочин у Немишлянському районі міста. Вночі він розбив скло машини "ВАЗ 2106" та проник до салону і, з'єднавши дроти запалювання, запустив двигун.

Слід зазначити, що угони зловмисник скоював у стані алкогольного сп'яніння.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області