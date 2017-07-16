У Харкові чоловіка засуджено за звичку п’яним їздити на чужих авто

У Харкові чоловіка засуджено за звичку п’яним їздити на чужих авто

10:01 16.07.2017
У Харкові чоловіка засуджено за звичку п’яним їздити на чужих авто
Московський районний суд м. Харкова підтримав позицію прокуратури та визнав винним 27-річного чоловіка у незаконному заволодінні транспортними засобами (ч. 2 ст. 289 КК України).
За інформацією керівника Харківської місцевої прокуратури №4 Володимира Купріянова, суд призначив харків'янину покарання у вигляді 5 років і 3 місяців позбавлення волі.
 
Прокуратура довела у суді, що у березні та листопаді 2016 року чоловік незаконно заволодів двома автомобілями громадян.
 
Викрили зловмисника восени. Підібравши ключі, чоловік  відкрив автомобіль "AUDI 80", який стояв у дворі одного із будинків на вул. Валентинівській, та завів його.
 
Власник машини з вікна квартири побачив, що його авто угоняють і вибіг на вулицю. Тим часом зловмисник вже виїжджав з двору. Господар кинувся наздоганяти автомобіль. Він пробіг за ним кілька кварталів. Зупинилося авто після того, як злодій, не впоравшись з керуванням, врізався у лавочку.
 
Господар машини витягнув злодія з салону та утримував його до приїзду правоохоронців.
 
У ході розслідування з'ясувалося, що навесні зловмисник скоїв аналогічний злочин у Немишлянському районі міста. Вночі він розбив скло машини "ВАЗ 2106" та проник до салону і, з'єднавши дроти запалювання, запустив двигун.
 
Слід зазначити, що угони зловмисник скоював у стані алкогольного сп'яніння.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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