У Запоріжжі за хабарництво судитимуть чиновника міськради

В ході проведення злагодженої роботи процесуальних прокурорів, слідчих та оперативних співробітників, в стислі строки зібрана достатня кількість доказів для завершення досудового розслідування та складання обвинувального акту щодо отримання неправомірної вигоди в сумі 2 000 грн. працівником районної адміністрацій Запорізької міської ради від підприємця, за позитивне вирішення питання про видачу дозволу для розміщення точки реалізації продуктів харчування.

Відтак до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя для розгляду вже скеровано обвинувальний акт.

Нагадаємо, працівниками Запорізької місцевої прокуратури № 1 разом з працівниками управління захисту економіки в Запорізькій області та Олександрівського ВП ДВП ГУНП в області викрито факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головним спеціалістом відділу економічного розвитку та підприємництва районної адміністрації .

Обвинуваченій загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області