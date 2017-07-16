На Львівщині побили та пограбували чоловіка, який приїхав до коханої

На Львівщині побили та пограбували чоловіка, який приїхав до коханої

09:00 16.07.2017
На Львівщині побили та пограбували чоловіка, який приїхав до коханої

У Буське відділення поліції звернувся за допомогою 33-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що у селі, в яке він приїхав у гості до знайомої, його пограбували. Невідома особа, заподіявши заявнику тілесні ушкодження, відібрала у нього мобільний телефон, вартість якого становить близько 500 гривень.

Як встановили правоохоронці, до вчинення злочину причетний 34-річний місцевий мешканець.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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