У Львові автомобіль збив знак та врізався в огорожу, є поранені
У Львові автомобіль збив знак та врізався в огорожу, є поранені
На оперативну лінію «102» надійшла інформація про те, що близько 07:00 на площі Міцкевича сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річний львів’янин, водій автомобіля «Шкода-Октавіа», не впоравшись з керуванням, збив дорожній знак «пішохідний перехід», після чого в’їхав у металеву пішохідну огорожу.
Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області