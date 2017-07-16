У Львові автомобіль збив знак та врізався в огорожу, є поранені

У Львові автомобіль збив знак та врізався в огорожу, є поранені

11:00 16.07.2017
У Львові автомобіль збив знак та врізався в огорожу, є поранені

На оперативну лінію «102» надійшла інформація про те, що близько 07:00 на площі Міцкевича сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річний львів’янин, водій автомобіля «Шкода-Октавіа», не впоравшись з керуванням, збив дорожній знак «пішохідний перехід», після чого в’їхав у металеву пішохідну огорожу.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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