Поліція Запоріжжя шукає свідків у справі знайдення обвугленого тіла людини

Розшукуються свідки!

Працівники Запорізького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області просять відгукнутися громадян, які володіють будь-якою інформацією з приводу обставин смерті чоловіка на березі острова поблизу смт Балабине.

9 травня 2017 року на березі острова (народна назва «Коса»), розташованого неподалік залізничної платформи поблизу смт Балабине Запорізького району виявлено обвуглений труп невідомого чоловіка. Під час огляду місцевості правоохоронці виявили чоловічу куртку.

Імовірний час настання смерті загиблого – березень-квітень 2017 року. Приблизний вік - від 45 до 65, зріст 172-181 см.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією з приводу цієї події, просимо повідомити за телефонами: 223-61-90 (чергова частина Запорізького РВП), 239-88-88 (чергова частина ГУНП в Запорізькій області) або 102. Заздалегідь вдячні за співпрацю!

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області