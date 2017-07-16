На Вінниччині поліція затримала зухвалого серійного крадія

На Вінниччині поліція затримала зухвалого серійного крадія

19:00 16.07.2017
На Вінниччині поліція затримала зухвалого серійного крадія

Днями, близько 21:30 до гніванської поліції надійшло повідомлення під приватної охоронної фірми про те, що у приміщенні центрального універмагу у смт. Сутиски спрацювала сигналізація.

Як розповів начальник Гніванського відділення поліції Володимир Василик, зловмисника працівники поліції затримали на місці злочину. У нього вилучили близько 3 000 гривень. Затриманим виявився 23-річний вінничанин. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.

Коли магазин був зачинений, зловмисник розбив вікно і з відділу продуктів викрав гроші. Від будь-яких пояснень він відмовився. У відділенні поліції з’ясувалося, що затриманий причетний до ряду крадіжок на території Жмеринського району.

В діях затриманого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 (крадіжка). Він затриманий у процесуальному порядку. За вчинення такого злочину йому загрожує до 6 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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