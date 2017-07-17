Підозрюваного у спробі згвалтування та пограбуванні затримано у Запоріжжі

Підозрюваного у спробі згвалтування та пограбуванні затримано у Запоріжжі

07:00 17.07.2017
Підозрюваного у спробі згвалтування та пограбуванні затримано у Запоріжжі

Невідомий чоловік у лісосмузі уздовж річки Мокра Московка в місті Запоріжжя здійснив напад на жінку. На місце виклику одразу були скеровані наряди патрульної поліції та співробітники сектору кримінальної поліції Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області.

Встановлено, що жінка 1963 року народження йшла через балку в напрямку Набережної магістралі. Невідомий чоловік раптово напав на неї, повалив на землю та намагався зґвалтувати. Після чого заволодів її мобільним телефоном та побіг у невідомому напрямку. В ході відпрацювання району поблизу місця скоєння нападу правоохоронці виявили громадянина схожого за прикметами. У нього вилучили мобільний телефон потерпілої. Його доставили до відділення поліції.

Нападник – 34-річний мешканець Запоріжжя. У 2015 році звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи й за злочин проти життя та здоров’я особи. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На даний час затриманий перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Комунарського району Запоріжжя.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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