У Маріуполі під час робіт загинули троє працівників, - прокуратура

На Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча під час виконання робіт з ремонту крівлі на висоті 22 метра, за попередньою інформацією, стався обвал перекриття, внаслідок чого троє працівників загинули.

На момент обвалу на висоті працювало п’ятеро працівників підрядної організації, всі вони впали вниз та їх накрило залізобетонним перекриттям. Двоє чоловіків 1968, 1958 р.н та жінка 1980 р.н. загинули, ще троє працівників госпіталізовані до лікувальної установи.

На підприємстві зараз працюють оперативники та рятувальники.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюватиме прокуратура.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

