На Дніпропетровщині правоохоронця судитимуть за травмування колеги

На Дніпропетровщині правоохоронця судитимуть за травмування колеги

06:46 17.07.2017
На Дніпропетровщині правоохоронця судитимуть за травмування колеги

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно патрульного поліцейського за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.365 та ч.1 ст.122 КК України (перевищення влади або службових повноважень; умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Так, у квітні 2017 року виконуючий обов’язки командира батальйону патрульної поліції у місті Кривому Розі прибув за викликом до житлового будинку, де між громадянином (працівником правоохоронного органу) та патрульним поліцейським виникла сварка. 

Під час розмови командир батальйону не побачив іншого шляху вирішення конфлікту, окрім застосування фізичної сили, в якій, насправді, не було необхідності, та, перевищуючи владу, заподіяв колезі тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому ліктьової кістки.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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