На Дніпропетровщині молодиків судитимуть за побиття безхатченків

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків 20-ти та 17 років за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.115 та ч.2 ст.296 КК України (умисне вбивство; хуліганство, вчинене групою осіб).

Встановлено, що у лютому 2017 року близько опівночі двоє приятелів разом з 13-річною школяркою побачили двох незнайомих безхатченків, які спали на трубах теплотраси біля житлового будинку.

Бажаючи самоствердитися за рахунок приниження людей, молодики почали наносити безхатченкам численні удари ногами та камінням по голові. Внаслідок одержаних травм один з потерпілих помер на місці.

Впевнившись, що чоловік лежить без ознак життя, зловмисники зникли з місця злочину. Наразі судовий розгляд кримінального провадження відносно молодиків триває.

Щодо школярки, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України (хуліганство), прокуратурою подано до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру у вигляді направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків строком на 3 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області