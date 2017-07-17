Вбивство 45-річної жінки оперативно розкрила поліція Запоріжжя

Вбивство 45-річної жінки оперативно розкрила поліція Запоріжжя

07:40 17.07.2017
Вбивство 45-річної жінки оперативно розкрила поліція Запоріжжя

Менше доби знадобилося працівникам поліції, щоб встановити особу та розшукати раніше засудженого зловмисника, який наніс смертельні тілесні ушкодження 45-річній жінці. Підозрюваному загрожує до десяти років тюрми. Триває розслідування.

Днями, близько 6-ї години ранку, на зупинці громадського транспорту по вулиці Бочарова в місті Запоріжжя був виявлений труп 45-річної жінки з тілесними ушкодженнями голови.

Менше ніж за добу оперативники Шевченківського відділення поліції встановили особу та розшукали підозрюваного. Ним виявився 23-річний раніше засуджений чоловік.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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