На Миколаївщині розбився автомобіль, поранених деблокували пожежні

Напередодні, о 00:10, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на трасі Р-06 «Ульянівка-Миколаїв» біля с. Щербані сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальників сповістив водій проїжджаючої повз автівки.

За вказаною адресою виїхало відділення 12 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю встановлено, що автомобіль PEUGEOT Expert з’їхав у кювет із послідуючим наїздом на дерево. В результаті цього водій та пасажир автівки опинилися заблокованими понівеченими конструктивними елементами транспорту.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждалих та передали їх медикам, які надали першу допомогу та транспортували обох до Вознесенської центральної районної лікарні.

Для проведення робіт залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу. Також на місці працювали правоохоронні органи та бригади швидкої медичної допомоги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області