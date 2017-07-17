На Хмельниччині рятувальники ДСНС дістали з води тіло жінки

На Хмельниччині рятувальники ДСНС дістали з води тіло жінки

11:00 17.07.2017
На Хмельниччині рятувальники ДСНС дістали з води тіло жінки

О 09:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового  Полонського відділу поліції про те, що у річці Хомора в м. Полонне виявлено тіло громадянки 1967 року народження, що знаходилося на поверхні води. 

На місце події було направлено відділення рятувальників 17 державної пожежно-рятувальної частини, які провели роботи по діставанню тіла із води.

Усі обставини події мають встановити у поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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