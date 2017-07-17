На Донеччині невідомий кинув гранату у будинок, є загиблі

Вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Покровське Бахмутського району невідома особа кинула гранату в будинок 53-річної місцевої мешканки.

Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, вибухотехніки та кінолог зі службовим собакою. За кілька хвилин медики повідомили, що в результаті вибуху постраждала жінка. Потерпілу доставили до лікарні, де вона від отриманих травм померла у лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини події та вживають заходів щодо затримання зловмисників.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області