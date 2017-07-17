У Маріуполі конфлікт через жінку закінчився вбивством

Потерпілий підробляв у розважальному закладі охоронцем, а підозрюваний того дня прийшов туди з компанією. Конфлікт виник раптово – через жінку. Один з чоловіків помер у лікарні, інший опинився за гратами.

Повідомлення про те, що у лікарні помер пацієнт, надійшло до поліцейських вчора. Експертиза показала, що смерть сталася через численні травми голови. Розшуковці розгорнули оперативно-пошукові заходи. На першому етапі було відновлено картину подій, що розгорнулися того дня у питному закладі, адже швидка забрала вбитого саме звідти. З’ясувалося, що на порозі кафе зав’язалася бійка між двома чоловіками. Коли кілька ударів збили з ніг одного з них, очевидці викликали медиків.

Вже за кілька годин до Кальміуського відділення поліції було доправлено 38-річного суперника.

Чоловік свою причетність до того, що сталося, не заперечує. Раніше він до кримінальної відповідальності не притягувався, проте тривалий час зловживає спиртним та офіційного джерела прибутку не має.

Наразі підозрюваного затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області