У Маріуполі дитина ледь не загинула через... паски безпеки

Нещасний випадок стався на автостоянці біля одного з магазинів, що у Приморському районі Маріуполя. 10-річну дитину забрала швидка допомога.

Повідомлення про те, що сталося, надійшло до поліції від очевидців. Жінка з двома синами 7 і 10 років під’їхала до магазину. Залишивши дітей у авто, пішла у справах. Граючись, один з братів заплутався у пасках безпеки та почав задихатися. Старший побіг за матір’ю.

Наразі дитина знаходиться у лікарні. Поліцейські працюють з сім’єю. За вказаним фактом розпочато перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області