На контрольному пункті Мар'їнка чоловіку вистрілили у спину

Напередодні, о 21:00, до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них доставлено чоловіка із кульовим пораненням спини.

Було встановлено, що поранення потерпілий отримав, знаходячись на КПВВ Мар’їнка. Донеччанин рухався на власному автомобілі до м. Слов’янськ. Чекаючи на свою чергу, вийшов з автівки та почув свист, і його поранило.

За попередніми даними, сьогодні ввечері обстрілів контрольно-пропускного пункту не було, однак періодично відбуваються поодинокі постріли зі сторони бойовиків.

Наразі постраждалого госпіталізовано до лікарні м. Курахове, де медики надають йому допомогу. Чоловіка вже прооперовано, стан не тяжкий.

Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує всі обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області