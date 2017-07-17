На Житомирщині двоє на мотоциклі поранили чоловіка з вогнепальної зброї

Минулого уікенду до Коростишівського відділу поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення 29-річного підприємця.

Чоловік отримав вогнепальне поранення на одній з центральних вулиць райцентру від невідомих, які рухались на мотоциклі.

Поліція розпочала кримінальне провадження та проводить заходи для встановлення осіб нападників.

Близько 15:30 по площі Соборній м. Коростишева двоє чоловіків, рухаючись на мотоциклі, здійснили кілька пострілів по потерпілому, завдавши йому проникаючих поранень черевної порожнини.

Встановлено, що травмований є місцевим жителем, приватним підприємцем, активістом місцевого осередку однієї з політичних партій.

За попереднім висновком фахівців, постріли було здійснено із револьвера типу "Флобер".

На даний час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція проводить слідчо-розшукові заходи для встановлення осіб нападників та їх затримання.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області