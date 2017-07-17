На Рівненщині за підозрою у вбивстві сина затримано пенісонерку

Про смерть чоловіка до поліції повідомили близько 20 години.

Слідчо-оперативна група встановила, що загиблий 43-річний житель села Дивень проживав разом з 61-річною матір’ю та трьома братами. Увечері між жінкою та старшим сином виник конфлікт, у ході якого пенсіонерка вихопила кухонний ніж та вдарила ним в область грудної клітки чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці події.

Жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердив висновок медичного освідування.

Зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення їй про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області