На Рівненщині за підозрою у вбивстві сина затримано пенісонерку

На Рівненщині за підозрою у вбивстві сина затримано пенісонерку

22:00 17.07.2017
На Рівненщині за підозрою у вбивстві сина затримано пенісонерку

Про смерть чоловіка до поліції повідомили близько 20 години.

Слідчо-оперативна група встановила, що загиблий 43-річний житель села Дивень проживав разом з 61-річною матір’ю та трьома братами. Увечері між жінкою та старшим сином  виник конфлікт, у ході якого пенсіонерка вихопила кухонний ніж та вдарила ним в область грудної клітки чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці події. 

Жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердив висновок медичного освідування.

Зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення їй про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.