На Львівщині двох рецидивістів засуджено за зґвалтування та грабунки

Львівської місцевою прокуратурою №3 здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про обвинувачення двох жителів Дніпропетровської області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України.

Останні, упродовж 2015 року на території Пустомитівського та Яворівського районів Львівської області вчиняли грабежі, розбої та злочини проти статевої свободи.

Зокрема, з метою особистого збагачення, зловмисники вчинили 13 розбійних нападів, використовуючи значну фізичну перевагу перед потерпілими, завчасно заготовлені ножі та погрожуючи застосуванням фізичного насильства. В результаті чого їм вдалось заволодіти грошовими коштами, мобільними телефонами та золотими виробами потерпілих.

Крім того, після заволодіння майном у двох потерпілих, злочинці вчинили насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

Відтак, Пустомитівським районним судом Львівської області враховано доводи прокурора та одного із злочинців, який раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини, засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а його співучасника – до 8 років позбавлення волі також з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області