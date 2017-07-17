В Івано-Франківську п’яна дівчина розтрощила номер готелю

У готелі Івано-Франківська дівчина поселившись в номер завдала збитків на кругленьку суму.

У Івано-Франківську чергова пульту централізованого спостереження Управління поліції охорони Івано-Франківської області отримала сигнал про спрацювання тривожної кнопки з готелю, який перебуває під охороною.

На місце спрацювання тривожної сигналізації відразу було направлено наряд реагування поліцейських охорони.

У приміщенні до правоохоронців звернулася адміністратор закладу та розповіла, що в даний готель поселилася дівчина, але через деякий час, дана особа, звернулася до адміністрації з вимогою поселити її в інший номер, адже цей її не влаштовує. Коли працівниця готелю піднялась у номер, щоб переконатись, що саме не влаштовує гостю, то побачила, що в номері пошкоджені меблі, розбитий телевізор, телефон, розкидані речі.

Працівниці готелю довелося скористатися «тривожною» кнопкою поліції охорони, адже причетність до скоєного, дівчина заперечувала.

Піднявшись в готельний номер з адміністратором, правоохоронці побачили невідому особу, яка перебувала в нетверезому стані, а також пошкоджене майно закладу.

На місце події поліцейські охорони викликали патрульну поліцію міста Івано-Франківська, та слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин події та встановлення суми завданих збитків.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

