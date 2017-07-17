У Дніпрі старенький дідусь ледь не зарізав молодика за 30 гривень

До Індустріального відділення поліції з лікарні надійшло повідомлення, що за медичною допомогою звернувся чоловік з різаною раною живота.

До лікарні виїхали працівники слідчо-оперативної групи Індустріального відділення поліції. 24-річний потерпілий розповів поліцейським, що під час застілля зі своїм товаришем, який до речі був майже втроє його старший, чоловік нагадав потерпілому про борг.

Від 30 гривень, які взяв пару тижнів тому в борг, молодий чоловік не відмовлявся. Але і не повертав. Сварка перейшла в агресивну стадію і розгніваний дідусь дістав з кишені складного ножика та встромив його в живіт хлопцю.

Проведеними заходами був встановлений та затриманий чоловік, який підозрюється у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Ним виявися раніше не судимий місцевий житель 79 років.

Підозрюваний зізнався у скоєному та повідомив, що він вважає повернення боргу справою честі. Літній чоловік настільки був обурений поведінкою молодика, що не контролюючи свої дії, підрізав боржника.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

