На Тернопільщині падчерка зарізала вітчима та поранила його сина

Два ножових поранення стали фатальними для сорокавосьмирічного жителя села Городниця, що на Гусятинщині. Його позбавила життя падчерка, а своєму зведеному братові порізала ліву руку.

Двадцятисемирічна жінка разом із братом пішли гуляти. Будинок вони зачинила, а ключі забрали із собою. Повернулися обоє у стані алкогольного сп'яніння. Їх уже чекав розлючений батько, який не зміг потрапити до помешкання.