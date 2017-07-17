На Тернопільщині падчерка зарізала вітчима та поранила його сина

На Тернопільщині падчерка зарізала вітчима та поранила його сина

13:22 17.07.2017
На Тернопільщині падчерка зарізала вітчима та поранила його сина

Два ножових поранення стали фатальними для сорокавосьмирічного жителя села Городниця, що на Гусятинщині. Його позбавила життя падчерка, а своєму зведеному братові порізала ліву руку.

Двадцятисемирічна жінка разом із братом пішли гуляти. Будинок вони зачинила, а ключі забрали із собою. Повернулися обоє у стані алкогольного сп'яніння. Їх уже чекав розлючений батько, який не зміг потрапити до помешкання.

Між родичами почалася сварка. Чоловік вдарив падчерку в обличчя. Жінка стверджує, що не могла стерпіти такого приниження, а тому схопила зі столу ніж і нанесла своєму кривднику два удари в ліву частину тулуба.

Поранення виявилося несумісним із життям. Чоловік помер на місці злочину. За батька спробував заступитися й син. Проте жінка порізала тим самим ножем йому руку. Після цього вона втекла.

Швидка допомога, яка приїхала на місце виклику, констатувала смерть чоловіка, а пораненого родича забрала до лікарні. Йому наклали кілька швів та відпустили за місцем проживання.

Проведеними слідчо-оперативними заходами зловмисницю затримали. Вона у скоєному зізналася, їй оголосили про підозру та інкримінують статтю 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство.

На момент слідства вона перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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