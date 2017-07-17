На Тернопільщині падчерка зарізала вітчима та поранила його сина
На Тернопільщині падчерка зарізала вітчима та поранила його сина
Два ножових поранення стали фатальними для сорокавосьмирічного жителя села Городниця, що на Гусятинщині. Його позбавила життя падчерка, а своєму зведеному братові порізала ліву руку.
Двадцятисемирічна жінка разом із братом пішли гуляти. Будинок вони зачинила, а ключі забрали із собою. Повернулися обоє у стані алкогольного сп'яніння. Їх уже чекав розлючений батько, який не зміг потрапити до помешкання.
Між родичами почалася сварка. Чоловік вдарив падчерку в обличчя. Жінка стверджує, що не могла стерпіти такого приниження, а тому схопила зі столу ніж і нанесла своєму кривднику два удари в ліву частину тулуба.
Поранення виявилося несумісним із життям. Чоловік помер на місці злочину. За батька спробував заступитися й син. Проте жінка порізала тим самим ножем йому руку. Після цього вона втекла.
Швидка допомога, яка приїхала на місце виклику, констатувала смерть чоловіка, а пораненого родича забрала до лікарні. Йому наклали кілька швів та відпустили за місцем проживання.
Проведеними слідчо-оперативними заходами зловмисницю затримали. Вона у скоєному зізналася, їй оголосили про підозру та інкримінують статтю 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство.
На момент слідства вона перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області