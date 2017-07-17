На Вінниччині постраждала жінка, яка рятувала чоловіка під час пожежі

О 18:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Жовтневій в с.Пеньківка Томашпільського району горить житловий будинок.

До місця виклику одразу було направлено працівників районної ДПРЧ. На момент прибуття бійців ДСНС вогнем було охоплено житловий будинок на площі 60 кв.м. Рятувальники о 19:30 пожежу локалізували, а о 19:41 ліквідували.

Під час пожежі термічні опіки отримала 34-річна жінка, яка намагалася самотужки винести з палаючого будинку господаря помешкання, який не отримав жодних травм.

Наразі постраждала перебуває у хірургічному відділенні Томашпільської центральної районної лікарні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області