На Запоріжжі рятувальники деблокували водія із розбитого автомобіля

О 10:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху с. Велика Білозерка – с. Гюнівка. Прибувши на місце події, з’ясувалося, що внаслідок ДТП водія ЗАЗ-1102 затиснуло в автівці.

Бійці ДСНС, використувуючи спецобладнання, вилучили з понівеченої автівки чоловіка 1990 р.н. та передали врятованого медикам.

Після цього, рятувальники вдєднали автомобільний аккумулятор та змили паливно-мастильні матеріали з шляхового покриття.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області