На Хмельниччині рятувальники дістали з води тіло потопельника

На Хмельниччині рятувальники дістали з води тіло потопельника

18:00 17.07.2017
На Хмельниччині рятувальники дістали з води тіло потопельника

О 16:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового  Теофіпольського відділу поліції про те, що у місцевому ставку в с. Єлєзавєтпіль Теофіполського району Хмельницької області виявлено тіло громадянина 1968 року народження, що знаходилося на поверхні води.

На місце події було направлено відділення рятувальників 36-го державного пожежно-рятувального поста, які провели роботи по діставанню тіла із води.

Усі обставини події мають встановити у поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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