На Хмельниччині рятувальники дістали з води тіло потопельника

О 16:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового Теофіпольського відділу поліції про те, що у місцевому ставку в с. Єлєзавєтпіль Теофіполського району Хмельницької області виявлено тіло громадянина 1968 року народження, що знаходилося на поверхні води.

На місце події було направлено відділення рятувальників 36-го державного пожежно-рятувального поста, які провели роботи по діставанню тіла із води.

Усі обставини події мають встановити у поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області