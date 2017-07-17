На Прикарпатті чоловік намагався відправити наркотики поштою

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління протидії наркозлочинності спільно з працівниками Калуського відділу поліції в Івано-Франківській області затримали 28-річного жителя Калуша.

Як з’ясувалося, чоловік намагався надіслати «Новою поштою» у м. Нововолинськ Волинської області 80 таблеток наркотичного засобу “Subutex”. За це повинен був отримати грошові кошти в сумі близько 20 000 грн.

Завдяки професійними діями працівників поліції було успішно перекрито міжрегіональний канал систематичного постачання наркотичних засобів з Івано-Франківщини до Волинської області.

Підозрюваного правоохоронці затримали в порядку за ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області