На Одещині зниклу на пляжі дитинку відшукали прикордонники

На Одещині зниклу на пляжі дитинку відшукали прикордонники

16:00 17.07.2017
На Одещині зниклу на пляжі дитинку відшукали прикордонники

Маленьку дитину, яку батьки загубили під час відпочинку, допомогли знайти прикордонники на Одещині.

Учора ввечері до прикордонного наряду відділу «Курортне» Одеського загону, який ніс службу неподалік н.п.Курортне, звернулися батьки, які повідомили, що у них зникла 3-річна дитина.

Прикордонники негайно розпочали пошуки вздовж узбережжя та прилеглих територій і невдовзі, за понад кілометр від місця на пляжі Білгород-Дністровського району, де відпочивали батьки, виявили малечу.  

Знайдену живу і здорову дитинку, яку прикордонники впізнали за наданою фотографією, передали батькам.  

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України

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