На Закарпатті один із трьох бешкетників погрожував ножем прикордоннику

Інцидент стався стався у прикордонному н.п. Завосина, що на Закарпатті.

Місцевий житель, якого охоронці кордону минулої доби притягнули до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму та невиконання законних вимог прикордонників, учора прибув до прикордонного наряду з погрозами.

Цього разу не один, а з «групою підтримки» - з двома своїми товаришами. Чоловіки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювались нецензурно в бік правоохоронців та провокували конфлікт. Один із них, а точніше той, якого уже затримували на тому ж місці, погрожував прикордонникам ножем.

Враховуючи ризики та оцінюючи ситуацію, старший наряду змушений був здійснити попереджувальний постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль, щоб зупинити незаконні дії правопорушників. Шляхом застосування фізичної сили військовослужбовці вибили ніж з рук нападника та затримали його прибічників. На місце події прибула група реагування від відділу «Великий Березний» та викликано представників Національної поліції.

Наразі щодо усіх трьох правопорушників складено адміністративні матеріали за ст. 202 («Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду–виїзду») та ст. 185-10 («Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України…») .

Щодо місцевого жителя, який погрожував прикордоннику наряду ножем, підготовлене та направлене повідомлення до ГУ НП у Закарпатській області за статтею 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України