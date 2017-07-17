На Чернігівщині українець віз до кордону групу іноземців-нелегалів

Завдяки своєчасно отриманій від оперативників Північного регіонального управління Держприкордонслужби інформації, прикордонниками відділу «Гута Студенецька» Чернігівського прикордонного загону у контрольованому прикордонному районі зупинено автомобіль «ВАЗ» української реєстраці

В автомобілі громадянин України, 28-річний житель Сновського району, перевозив 4 осіб без документів. Пасажирами виявилися громадяни Бангладеш 2000, 1995, 1995 та 1996 років народження, які, скоріш за все, незаконно потрапили в Україну з Росії.

Іноземців затримано до 3-х діб для встановлення осіб.

Стосовно громадянина України за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України