У Кривому Розі молода жінка відповіла на плювок в обличчя ударом ножа

Молода пара відпочивала у кафе Довгинцівського району Кривого Рогу. Сп’яніле подружжя стало з’ясовувати стосунки. Коли словесні аргументи закінчилися -молода жінка схопилася за ножа.

Близько другої години ночі до Довгинцівського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що ними був госпіталізований 28-річний чоловік з проникаючим ножовим пораненням живота.

Поліцейські з’ясували, що потерпілим є законослухняний криворіжець, який працює монтажником на одному із підприємств міста. Ножове поранення йому завдала дівчина, з якою вони наразі спільно проживають.

23-річна місцева мешканка, яка раніше ніколи не мала проблем з законом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на плювок у обличчя відповідала ударом ножа.



Підозрювана зізналася у вчинення даного злочину та передала поліцейським ніж.

Речовий доказ вилучено та долучено до матеріалів справи. В її діях вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України(Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

