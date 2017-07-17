На Донеччині посадовців відділу юстиції судитимуть за привласнення коштів

За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування по кримінальному провадженню стосовно посадових осіб управління юстиції.

Установлено, що у квітні 2016 року в.о. начальника Володарського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та головний спеціаліст цього ж відділу вирішили привласнити заробітну плату водія, посада якого на той час була вакантною.

Використовуючи особисті документи третьої особи, посадовці працевлаштували псевдопрацівника, якому нараховувалась та виплачувалась заробітна плата.

У результаті таких дій працівники юстиції здійснили розтрату майже 7 тис грн бюджетних коштів.

Вказаним посадовим особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області