На Донеччині посадовців відділу юстиції судитимуть за привласнення коштів
На Донеччині посадовців відділу юстиції судитимуть за привласнення коштів
За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування по кримінальному провадженню стосовно посадових осіб управління юстиції.
Установлено, що у квітні 2016 року в.о. начальника Володарського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та головний спеціаліст цього ж відділу вирішили привласнити заробітну плату водія, посада якого на той час була вакантною.
Використовуючи особисті документи третьої особи, посадовці працевлаштували псевдопрацівника, якому нараховувалась та виплачувалась заробітна плата.
У результаті таких дій працівники юстиції здійснили розтрату майже 7 тис грн бюджетних коштів.
Вказаним посадовим особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду.
За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області