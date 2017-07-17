На Львівщині підлітка вдарило струмом під час гри у футбол

На Львівщині підлітка вдарило струмом під час гри у футбол

16:20 17.07.2017
На Львівщині підлітка вдарило струмом під час гри у футбол

У Бориславське відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря однієї з львівських лікарень про те, що до них з діагнозом «електротравма та опіки кистей» був доставлений 13-річний хлопець.

Як встановили правоохоронці, постраждалий, мешканець селища Брюховичі, разом з однолітками грав у футбол. Під час гри м’яч потрапив на дроти лінії електропередач та зависнув на них. Хлопець, намагаючись граблями скинути м’яч з дротів, отримав ураження електричним струмом.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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