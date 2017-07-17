На Львівщині легковик травмував двох людей та пошкодив два авто

У Бориславське відділення поліції напередодні надійшло повідомлення про те, що близько 04:00 на вулиці Трускавецькій сталась ДТП.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Шкода-Октавіа», 27-річний місцевий мешканець, рухаючись у напрямку центра міста, не впорався із керуванням та в’їхав у електроопору. Після удару легковик зіштовхнувся з транспортними засобами, які стояли на узбіччі дороги. В результаті «Шкода» зіткнулася з автомобілями «Great Wall» та «Опель Вектра» та наїхала на пішохода – 22-річну жительку Борислава.

Потерпіла госпіталізована у лікарню. Медики встановили у неї закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки та закритий перелом променевої кістки. Також в реанімаційне відділення лікарні був доставлений 35-річний водій «Опеля». У нього діагностували забій головного мозку та мозкову кому.

Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області