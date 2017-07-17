На Сумщині двох підлітків судитимуть на вуличне пограбування жінки

Поліцейські Шостки спрямували до суду кримінальне провадження у відношенні двох 17-річних хлопців, котрі пограбували жінку. Юнаки спокусилися на її сумку, в якій знаходились особисті речі, чимала сума грошей, мобільний телефон та учнівські зошити.

Подія сталася ввечері. Двоє невідомих напали на 43-річну жінку, яка поверталася з роботи додому. Поки один з нападників утримував потерпілу, інший виривав у неї жіночу сумку, в якій знаходились особисті речі, понад 2 500 гривень, недорогий мобільний та учнівські зошити. Після скоєного зловмисники втекли, а постраждала, діставшись додому, викликала поліцію.

«Вжитими оперативно-пошуковими заходами нашим співробітникам вдалось встановити особи нападників, - розповідає Валерій Строкач, начальник Шосткинського відділу поліції. – Хлопцям по 17 років, вони з цілком благополучних родин, тож їх батьки були шоковані вчинком своїх нащадків».

Самі ж підозрювані розповіли правоохоронцям, що того вечора вийшли на вулицю з єдиною метою - знайти жертву та пограбувати її. Підходящу «кандидатуру» вони помітили неподалік однієї з торгівельних точок міста. Йшли за нею, обираючи вдалий момент. У безлюдному місці напали, відібрали сумку та втекли. Проте здобич розчарував їх, у сумці вони знайшли недорогий мобільний телефон, учнівські зошити, а у гаманці було лише 15 гривень і банківські картки, які вони не змогли використати. За словами підлітків, згорток з 2 500 гривень вони не знайшли. Сумку з непотрібними їм речами вони викинули та розійшлися по домівках.

Наразі батьки підозрюваних повністю відшкодували потерпілій завдані збитки. Кримінальне провадження відкрите за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України вже направлено до суду. За скоєння пограбування підліткам загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області