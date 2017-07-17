На Харківщині знайдено тіло зниклої безвісти жінки

На Харківщині знайдено тіло зниклої безвісти жінки

15:20 17.07.2017
На Харківщині знайдено тіло зниклої безвісти жінки

О 12:00 до Липецького відділення поліції надійшло повідомлення від 53-річного мешканця м. Харкова про те, що біля ставку в селі Затишшя в очереті він виявив тіло невідомої жінки.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. На тілі жінки правоохоронці не виявили видимих ознак насильницької смерті.

В ході проведення розшукових заходів особа загиблої була встановлена.

Нею виявилась 36-річна жителька міста Харкова, яка з 10 липня перебувала у розшуку.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.