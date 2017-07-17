На Харківщині знайдено тіло зниклої безвісти жінки

О 12:00 до Липецького відділення поліції надійшло повідомлення від 53-річного мешканця м. Харкова про те, що біля ставку в селі Затишшя в очереті він виявив тіло невідомої жінки.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. На тілі жінки правоохоронці не виявили видимих ознак насильницької смерті.

В ході проведення розшукових заходів особа загиблої була встановлена.

Нею виявилась 36-річна жителька міста Харкова, яка з 10 липня перебувала у розшуку.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області