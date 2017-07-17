На Запоріжжі поліція за кілька годин розкрила навмисне вбивство

Протягом кількох годин запорізькими поліцейськими було встановлено місце знаходження та затримано підозрюваного у вчиненні умисного вбивства.

Днями, о 10:23, до Бердянського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у одному з приватних будинків по провулку Цілинному виявлено труп громадянина 1958 року народження з тілесними ушкодженнями в області голови.



У ході першочергових розшукових дій поліцейські встановили особу підозрюваного - місцевого 47-річного мешканця. Підозрюваного було затримано в одному з сіл району, де він переховувався у знайомих.



За попередньою інформацією, вбивство було вчинено у ході раптово виниклої сварки, під час розпиття спиртного.



Знаряддя злочину (пістолет) вилучено.

Вирішується питання про обрання стосовно затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

